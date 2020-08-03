بالفيديو.. احتفاء وفرحة الأطفال بأمطار وبرق المسجد النبوي الشريف

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): كشفت مقاطع فيديو عن مشاهد مبهجة للزوار والأطفال في ساحة المسجد النبوي الشريف أثناء هطول الأمطار . كشفت مقاطع فيديو عن مشاهد مبهجة للزوار والأطفال في ساحة المسجد النبوي الشريف أثناء هطول الأمطار . وأظهرت فرحة الأطفال بالبرق الذي أنار سماء الحرم النبوي والرعد الذي أضاف أجواء عظيمة جعلت الأطفال يمرحون ويلهون وسط استبشار الجميع . وشهدت بعض مناطق المملكة أمس الأحد هطول امطار من خفيفة إلى غزيرة ، كما شهدت بعض المناطق جريان للسيول .

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