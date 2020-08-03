شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق خدمة «السوار الذكي» لمتابعة إجراءات العزل المنزلي للحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت وزارة الحج والعمرة متابعةالعزل المنزلي للحجاج بعد الإنتهاء من مناسك الحج من خلال السوار الذكي "تطمن ". أكدت وزارة الحج والعمرة متابعةالعزل المنزلي للحجاج بعد الإنتهاء من مناسك الحج من خلال السوار الذكي "تطمن ". ويعمل السوار متابعة إجراءات العزل والإطمئنان بإستمرار على صحتهم والتواصل بين وزارتي الصحة والحج والعمرة. وبدأ حجاج بيت الله الحرام امس الأحد مغادرة مكة المكرمة بعد آداء المناسك وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية حيث لم يتم تسجيل أي إصابة بين الحجاج .

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