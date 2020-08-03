التعديلات الجديدة لمكاتب الإستقدام وتأثيرها على الخدمات العمالية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تستعد وزارة المواد البشرية والتنمية الإجتماعية لتطبيق مسودة قواعد ممارسة نشاط الإستقدام وتقديم الخدمات العمالية ، وسط ترجيحات بأنه سيكون بداية محرم المقبل .
من جانبهم ، رحب أصحاب مكاتب الإستقدام بالمسودة آملين في تطبيق معايير تعوضهم عن الخسائر الفادحة أثناء جائحة كورونا وتحسين وتنظيم بيئة العمل بما ينعكس على الخدمات العمالية .
وكشفت مصادر أن التعديلات ستتضمن استحداث فئات جديدة كتأسيس شركات مكونة من فرد واحد فأكثر ورفع الضمان البنكي إلى 1.5 مليون ريال لتأسيس شركةاستقدام مع إمكانية فتح فروع ، وفقاً لـ " عكاظ ".
ومن المنتظر أيضاً النظر في مكاتب الفئة " أ" بشكل خاص إذ تشكل 25 % من السوق وتعد أكبر المتضررين ، بجانب تضرر الفئة " ب " .
ويسعى أصحاب المكاتب لرفع طلب موحد للجهات المختصة بشأن قرار إيقاف الترقية بما يحافظ على مصالحهم ومصالح المواطنين .
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