تركي آل الشيخ يطمئن الجميع على صحته بصورة

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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أمس (الأحد)، صورة جديدة له، طمأن من خلالها الجميع على صحته.
وكانت أنباء جرى تداولها خلال الساعات الماضية بشأن تدهور حالته الصحية، وردّ عليها آل الشيخ مؤكداً أنه بخير وفي صحة جيدة.
يُشار إلى أن تركي آل الشيخ سبق أن تعرّض لوعكة صحية في يناير الماضي، قبل أن يجري عملية جراحية في مدينة نيويورك الأمريكية.
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