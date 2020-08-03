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ادعى رجل يرتدي الزي السعودي أنه من المملكة -وذلك خلال لقائه بسائح تواجد هناك- وحاول خلال حديثه الترويج للسياحة في تركيا ووصف جمال الطبيعة بها.
وأوضح مقطع فيديو الرجل الذي ارتدى الكمامة الطبية، وبدت لهجته العربية ركيكة، وهو يتحدث عن عودة الخليجيين إلى تركيا للسياحة، وأن هناك سياحا عربا 2 أو 3 وصلوا بالفعل، وأن فيروس كورونا سينتهي، وتعود الأمور كسابقتها.
وسأله السائح عما إذا كان هو سعوديا فأجاب بأنه سعودي، واسمه عطية الزهراني، إلا أن مغردين نشروا فيديو له وهو يبيع القهوة والشاي في محل له هناك في تركيا، وقال آخرون إنهم يعرفونه جيدا كبائع للمشروبات.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رجل يدعي أنه سعودي في تركيا ويشجع على السياحة.. ومغردون يتداولون مقطعاً يكشف زيفه وخداعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.