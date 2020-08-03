فيديو.. رجل يدعي أنه سعودي في تركيا ويشجع على السياحة.. ومغردون يتداولون مقطعاً يكشف زيفه وخداعه

︎

.



ادعى رجل يرتدي الزي السعودي أنه من المملكة -وذلك خلال لقائه بسائح تواجد هناك- وحاول خلال حديثه الترويج للسياحة في تركيا ووصف جمال الطبيعة بها.

وأوضح مقطع فيديو الرجل الذي ارتدى الكمامة الطبية، وبدت لهجته العربية ركيكة، وهو يتحدث عن عودة الخليجيين إلى تركيا للسياحة، وأن هناك سياحا عربا 2 أو 3 وصلوا بالفعل، وأن فيروس كورونا سينتهي، وتعود الأمور كسابقتها.

وسأله السائح عما إذا كان هو سعوديا فأجاب بأنه سعودي، واسمه عطية الزهراني، إلا أن مغردين نشروا فيديو له وهو يبيع القهوة والشاي في محل له هناك في تركيا، وقال آخرون إنهم يعرفونه جيدا كبائع للمشروبات.

Advertisements



