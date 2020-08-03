وزير الداخلية ينقل تحيات وتهنئة القيادة لرجال الأمن بنجاح خطط حج هذا العام

نقل وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحيات القيادة إلى رجال الأمن وقادة القطاعات الأمنية المشاركين في مهمة حج هذا العام، وتهنئتهم بنجاح الخطط الأمنية والتنظيمية التي تم تنفيذها في ظروف صحية استثنائية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية قادة القطاعات الأمنية عبر الاتصال المرئي.

وأكد الوزير، على أن ما تحقق من دقة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية من جائحة "كورونا المستجد" والتي مثلت الأساس في تنظيم حج هذا العام، يؤكد ما وصلت إليه المملكة من قدرات ومستويات مميزة في إدارة وتنظيم أداء فريضة الحج في جميع الظروف، وذلك بفضل الله ثم بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وما يوليانه من اهتمام وما يوفرانه من دعم للارتقاء المستمر بجودة خدمات ضيوف الرحمن وتسهيل وتيسير أداء الشعائر بأمن وأمان وطمأنينة.

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وأعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره لرجال الأمن وزملائهم من الجهات الحكومية والخدمية المشاركين في مهمة حج هذا العام على جهودهم الكبيرة التي أثمرت عن تحقيق أهداف خطط حج هذا العام، داعيًا المولى عز وجل، أن يديم على المملكة الأمن والأمان والاستقرار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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