"القويحص" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج لهذا العام الاستثنائي

رفع ‏أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بإسمه ونيابة عن منسوبي الأمانة التهنئة ‏ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1441هـ.

وقدّم أمين العاصمة المقدسة، التهنئة لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان بهذه المناسبة العظيمة، معربًا عن شكره وتقديره لهما على دعمهما اللامحدود للقطاع البلدي وتحقيق الراحة والاستقرار والرخاء لسكان مكة المكرمة وقاصدي بيت الله الحرام، وتسخير كافة الإمكانات لاستقبال ضيوف الرحمن ودعم كافة الجهات الحكومية بالعاصمة المقدسة.

وأكَّد معالي الأمين، على حرص القيادة الرشيدة على رعاية شؤون الحجاج والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وتوفير سبل الراحة التامة لهم وتسخير القطاعات العاملة لخدمتهم وتسهيل أداء نسكهم بطمئنينة ويسر، رغم التحديات والظروف الاستثنائية المرتبطة باستمرار جائحة كورونا على مستوى العالم، وحرص القيادة الحكيمة على إقامة الشعيرة بشكل آمن وصحي وبما يحقق متطلبات سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر هذه الجائحة.

وثمَّن، تكاتف الجهات المشاركة في حج هذا العام الاستثنائي وتظافر جهودها وتكامل أدوارها وأعمالها لتقديم شعيرة الحج بهذه الصورة المشرفة أمام العالم، في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة سُخرت لخدمة ضيوف الرحمن، معرباً عن فخره واعتزازه بما تقدمه بلادنا الغالية من خدمة للإسلام والمسلمين بقيادة حكيمة أخذت على عاتقها خدمة الإسلام وتحقيق الخير والسلام في العالم أجمع.