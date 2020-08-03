الحصيني: انخفاض الحرارة بمقدار 6 درجات على 5 مناطق.. بدءًا من الثلاثاء

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أنه بدءًا من الغد الثلاثاء، سينخفض الحر من 4 إلى 6 درجات مئوية على معظم المناطق، لتكون الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة.

وأشار الحصيني –عبر تويتر- إلى أن الحرارة ستخف غدًا الثلاثاء على مناطق الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمدينة المنورة، ويوم الأربعاء على منطقة القصيم، وعلى منطقتي الرياض والشرقية يوم الخميس مع رياح، أما باقي المناطق فستكون درجات الحرارة بها حول معدلاتها الطبيعية:

وحول طقس اليوم، قال الحصيني، إنه متوقع استمرار حالة «رَهْو» المطرية اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء، بمناطق عدة.

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وأوضح الحصيني، أن الحالة المطرية «رَهْو» تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة ونجران وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض وغر القصيم، إضافة إلى اليمن وعمان.

وأضاف الحصيني، أن الأمطار المتوقعة ستكون من خفيفة لغزيرة مع رياح متفاوتة السرعة على معظم المناطق.

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