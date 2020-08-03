السعودية اليوم / الهند تسجل 52972 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

سجلت السلطات الهندية، اليوم، 52972 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 38135 حالة، وذلك بعد تسجيل 771 حالة وفاة جديدة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 1186203 حالة.

// انتهى //

10:52ت م

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نيودلهي 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسسجلت السلطات الهندية، اليوم، 52972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ إجمالي الإصابات 1803695 حالة.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 38135 حالة، وذلك بعد تسجيل 771 حالة وفاة جديدة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 1186203 حالة.// انتهى //10:52ت م0026

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