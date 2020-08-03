السعودية اليوم / مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة



أبهـا 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير ، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد إلى ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيه متقدم عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول على منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء اليوم.

وأكد على أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لافتاً النظر إلى أن مدني عسير يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

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