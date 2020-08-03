السعودية اليوم / ليبيا تسجل 146 إصابة جديدة بكورونا



طرابلس 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

سجّلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 146 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أنه تسلم 907 عينات، ثبت منها 761 عينة سالبة، و146 عينة موجبة، منها 69 حالة جديدة، و77 حالة من المخالطين، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 3837 حالة، منها 3131 حالة نشطة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 83 حالة، مشيرًا إلى تماثل 4 حالات للشفاء ليصل عدد المتعافين إلى 623 حالة.

// انتهى //

08:49ت م

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طرابلس 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسسجّلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة .وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أنه تسلم 907 عينات، ثبت منها 761 عينة سالبة، و146 عينة موجبة، منها 69 حالة جديدة، و77 حالة من المخالطين، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 3837 حالة، منها 3131 حالة نشطة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 83 حالة، مشيرًا إلى تماثل 4 حالات للشفاء ليصل عدد المتعافين إلى 623 حالة.// انتهى //08:49ت م0016

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