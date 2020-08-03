السعودية اليوم / الصين تسجل 43 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي



بكين 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الاثنين تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة 36 حالة منقولة محليا من بينها 28 حالة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين في حين كانت الحالات السبع الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وأوضحت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي يبلغ الآن 84428 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

// انتهى //

07:13ت م

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بكين 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الاثنين تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في الثاني من أغسطس آب بتراجع عن 49 حالة تم تسجيلها قبل يوم.وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة 36 حالة منقولة محليا من بينها 28 حالة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين في حين كانت الحالات السبع الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.وأوضحت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي يبلغ الآن 84428 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.// انتهى //07:13ت م0010

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