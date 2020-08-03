شاهد.. هكذا أعلنت الحج والعمرة انتهاء موسم الحج لهذا العام

2020-08-03

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نشرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها في “تويتر” مقطع فيديو تزامناً مع انتهاء موسم الحج لهذا العام الذي أقيم بأعداد محدودة بسبب جائحة كورونا، وإعلان وزير الحج والعمرة محمد بنتن نجاح الموسم.

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وأظهر الفيديو شخصاً يجسد دور أحد الحجاج، وهو يلقي النظرة الأخير على المسجد الحرام من نافذة الفندق الذي يقيم به، ويظهر الحجاج وهم يؤدون طواف الوداع، قبل أن يدون على ورقة عبارة: “شكراً مملكة الإنسانية السعودية، حتى يبلغ الشكر منتهاه”، قبل أن يحزم حقيبته ويغادر.

من جانبه، قدم وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التهنئة على نجاح موسم الحج، نيابة عن كل العاملين في خدمة الحجاج هذا العام من جميع الجهات الحكومية والأهلية.

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