2020-08-03

الصحة توضح أعراض الحساسية وتنصح بحمل حقنة الأدرينالين في كل مكان

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصحت وزارة الصحة، من يعانون من الحساسية المُفرطة بأخذ حقنة الأدرينالين في كل مكان يذهبون إليه.

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ونشرت الوزارة مقطع فيديو توعوي، أوضحت خلاله أن أعراض الحساسية وتشمل تورم الشفاه أو اللسان أو الحلق، وتورم الوجه أو العينين، وصعوبة التحدث والتنفس، وفقدان الوعي، والطفح الجلدي، وآلام في البطن.

وأشارت وزارة الصحة إلى أهمية استخدام الحقنة بشكل صحيح، مع إمكانية استخدام جرعة ثانية بعد خمس دقائق في حال عدم التحسن، إلى جانب سرعة مراجعة الطوارئ بعد الحصول على الجرعات.

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