- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف متعلقة بزيادة المعروض، وارتفاع إصابات "كورونا" عالميًّا؛ إذ تجاوزت 18 مليونًا.
ومن المقرر أن تبدأ منظمة "أوبك+" تقليص تخفيضات الإنتاج في الشهر الجاري؛ إذ كانت ملتزمة باتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميًّا في الفترة من مايو وحتى نهاية يوليو.
ووفق "رويترز" على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.3% إلى 43.38 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.6% عند 40.05 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 09:54 AM
وسط مخاوف متعلقة بزيادة المعروض وارتفاع إصابات "كورونا" عالميًّا
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف متعلقة بزيادة المعروض، وارتفاع إصابات "كورونا" عالميًّا؛ إذ تجاوزت 18 مليونًا.
ومن المقرر أن تبدأ منظمة "أوبك+" تقليص تخفيضات الإنتاج في الشهر الجاري؛ إذ كانت ملتزمة باتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميًّا في الفترة من مايو وحتى نهاية يوليو.
ووفق "رويترز" على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.3% إلى 43.38 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.6% عند 40.05 دولارًا للبرميل.
، تعاملات الاثنين.. أسعار النفط تتراجع ومزيج برنت 43.38 دولارًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تعاملات الاثنين.. أسعار النفط تتراجع ومزيج برنت 43.38 دولارًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.