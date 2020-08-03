- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أظهر أحدث إحصاء لرويترز، يوم الاثنين، أن أكثر من 18.08 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 687259 شخصًا توفوا جراء الفيروس.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.
ووفق "رويترز" تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 155343 حالة وفاة، وأربعة ملايين و684223 حالة إصابة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 94104 حالات وفاة، ومليونين و733677 حالة إصابة.
وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 37364 حالة وفاة، ومليونًا و750723 حالة إصابة.
وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 14128 حالة وفاة و850870 حالة إصابة.فيروس كورونا الجديد
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 09:01 AM
رويترز: الولايات المتحدة تصدرت القائمة مسجلة 155343 حالة وفاةعدو البشرية.. إصابات كورونا تتجاوز 18.08 مليونًا والوفيات 687259
أظهر أحدث إحصاء لرويترز، يوم الاثنين، أن أكثر من 18.08 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 687259 شخصًا توفوا جراء الفيروس.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.
ووفق "رويترز" تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 155343 حالة وفاة، وأربعة ملايين و684223 حالة إصابة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 94104 حالات وفاة، ومليونين و733677 حالة إصابة.
وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 37364 حالة وفاة، ومليونًا و750723 حالة إصابة.
وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 14128 حالة وفاة و850870 حالة إصابة.
، عدو البشرية.. إصابات كورونا تتجاوز 18.08 مليونًا والوفيات 687259 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر عدو البشرية.. إصابات كورونا تتجاوز 18.08 مليونًا والوفيات 687259 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.