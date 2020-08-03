تنبيه من رياح سطحية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

2020-08-03

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – اليوم, تضمن نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والعلا, والمهد, وبدر, ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة السابعة مساءً .

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

كما توقعت الأرصاد نشاط في الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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