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الحصيني يتوقع انخفاض درجات الحرارة بدءاً من الغد
استمرار حالة رَهْو المطرية اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني استمرار حالة رَهْو المطرية اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء على أجزاء من مناطق مكة، والمدينة، وجازان، وعسير، والباحة ونجران، وجنوب غرب منطقة الرياض، وغرب القصيم.
وأوضح الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن الأمطار المتوقعة من خفيفة لغزيرة ورياح متفاوتة السرعة على معظم المناطق.
وأشار إلى أنه بداية من غد الثلاثاء، متوقع أن يخف الحر من 4 إلى 6 درجات على معظم المناطق لتكون الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
كما توقعت الأرصاد نشاط في الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة).
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