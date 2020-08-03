فيديو.. حادث مروع بسبب انهيار الصخور بعقبة ضلع

2020-08-03

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- ابها

تسبب انهيار الصخور في عقبة ضلع جراء هطول الأمطار، في وقوع حادث مروع، حيث سقطت الصخور على إحدى المركبات العابرة.

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وكانت منطقتا عسير وجازان قد شهدتا خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت في تساقط الصخور في عقبة ضلع الرابطة بين أبها ومحافظة الدرب بجازان.

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