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فيديو.. حادث مروع بسبب انهيار الصخور بعقبة ضلع
سقطت على إحدى المركبات العابرة
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- ابها
تسبب انهيار الصخور في عقبة ضلع جراء هطول الأمطار، في وقوع حادث مروع، حيث سقطت الصخور على إحدى المركبات العابرة.
وكانت منطقتا عسير وجازان قد شهدتا خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت في تساقط الصخور في عقبة ضلع الرابطة بين أبها ومحافظة الدرب بجازان.
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