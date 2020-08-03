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توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة التسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أنه اعتبارًا من يوم غد، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "من غد الثلاثاء 14/ 12/ 1441هـ متوقع -بإذن الله- أن يخف الحر من 4 لـ6 °C على معظم المناطق لتكون الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، الثلاثاء/ الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمدينة، القصيم يوم الأربعاء، والرياض والشرقية يوم الخميس مع رياح باقي المناطق حول معدلاتها".
وتابع: "متوقع -بإذن الله- استمرار حالة #رهو المطرية اليوم الاثنين 13/ 12/ 1441هـ وليلة الثلاثاء على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران، واليمن، وعمان، وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض، وغرب القصيم) الأمطار المتوقعة من خفيفة لغزيرة ورياح متفاوتة السرعة على معظم المناطق".
حالة الطقس الأرصاد
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 08:52 AM
قال: المعدلات على معظم المناطق حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة"رهو" مستمرة والحرارة تخف من غد 6 درجات.. "الحصيني": الأمطار هنا
توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة التسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أنه اعتبارًا من يوم غد، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "من غد الثلاثاء 14/ 12/ 1441هـ متوقع -بإذن الله- أن يخف الحر من 4 لـ6 °C على معظم المناطق لتكون الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، الثلاثاء/ الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمدينة، القصيم يوم الأربعاء، والرياض والشرقية يوم الخميس مع رياح باقي المناطق حول معدلاتها".
وتابع: "متوقع -بإذن الله- استمرار حالة #رهو المطرية اليوم الاثنين 13/ 12/ 1441هـ وليلة الثلاثاء على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران، واليمن، وعمان، وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض، وغرب القصيم) الأمطار المتوقعة من خفيفة لغزيرة ورياح متفاوتة السرعة على معظم المناطق".
، "رهو" مستمرة والحرارة تخف من غد 6 درجات.. "الحصيني": الأمطار هنا ،
المصدر : الخليج 365
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