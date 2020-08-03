، "السند" يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج ،

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رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤١هـ.
وأشاد الدكتور السند، بما تقدمه هذه الدولة المباركة من جهود جبارة لخدمة الحجاج، لاسيما في هذا الحج الاستثنائي الذي جاء بأعداد محدودة، حرصاً من الدولة -أيدها الله- على إقامة هذه الشعيرة بشكل آمن صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من مهددات هذه الجائحة، راجياً من الله -العلي القدير- أن يجعل ما قُدّم ويقدم في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده.
واختتم الدكتور السند، بالدعاء بأن يبارك الله في عمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وأن يحفظهما ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة.عبدالرحمن بن عبدالله السند الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 08:52 AM
أشاد بالجهود الجبارة لخدمة ضيوف الرحمن في ظروف استثنائية
رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤١هـ.
وأشاد الدكتور السند، بما تقدمه هذه الدولة المباركة من جهود جبارة لخدمة الحجاج، لاسيما في هذا الحج الاستثنائي الذي جاء بأعداد محدودة، حرصاً من الدولة -أيدها الله- على إقامة هذه الشعيرة بشكل آمن صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من مهددات هذه الجائحة، راجياً من الله -العلي القدير- أن يجعل ما قُدّم ويقدم في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده.
واختتم الدكتور السند، بالدعاء بأن يبارك الله في عمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وأن يحفظهما ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة.
، "السند" يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج ،
المصدر : الخليج 365
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