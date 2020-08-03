- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجلت الولايات المتحدة، الأحد، 47.508 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.
كما تم تسجيل 515 وفاة حتى الساعة 8:30 مساء (00:30 بتوقيت غرينيتش)، بحسب الجامعة التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقرًّا لها.
وشهد إحصاء الأحد بعض التراجع مقارنة بالأيام الخمسة السابقة التي سجلت جميعها إصابات تخطت الـ60 ألفًا.
وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4.665.002 والوفيات 154.834؛ مما يجعلها الدولة الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا المستجد في العالم.
وتأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي تضرب فيه عاصفة استوائية ولاية فلوريدا، التي تكافح بقوة لوقف تفشي الفيروس، بعد تسجيلها ثاني أعلى معدل إصابات على صعيد الولايات بعد كاليفورنيا.
ووفق "سكاي نيوز" الأحد، أعلنت فلوريدا عن وفاة 77 شخصًا بكوفيد-19، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي سجلته في اليوم السابق ووصل إلى 179 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي الوفيات في الولاية إلى 6920.فيروس كورونا الجديد أمريكا
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 08:44 AM
جونز هوبكنز: الولايات المتحدة الأكثر تضررًا جراء الفيروس في العالممقارنة بالأيام الخمسة السابقة.. إصابات كورونا في أمريكا تتراجع
سجلت الولايات المتحدة، الأحد، 47.508 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.
كما تم تسجيل 515 وفاة حتى الساعة 8:30 مساء (00:30 بتوقيت غرينيتش)، بحسب الجامعة التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقرًّا لها.
وشهد إحصاء الأحد بعض التراجع مقارنة بالأيام الخمسة السابقة التي سجلت جميعها إصابات تخطت الـ60 ألفًا.
وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4.665.002 والوفيات 154.834؛ مما يجعلها الدولة الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا المستجد في العالم.
وتأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي تضرب فيه عاصفة استوائية ولاية فلوريدا، التي تكافح بقوة لوقف تفشي الفيروس، بعد تسجيلها ثاني أعلى معدل إصابات على صعيد الولايات بعد كاليفورنيا.
ووفق "سكاي نيوز" الأحد، أعلنت فلوريدا عن وفاة 77 شخصًا بكوفيد-19، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي سجلته في اليوم السابق ووصل إلى 179 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي الوفيات في الولاية إلى 6920.
، مقارنة بالأيام الخمسة السابقة.. إصابات كورونا في أمريكا تتراجع ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مقارنة بالأيام الخمسة السابقة.. إصابات كورونا في أمريكا تتراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.