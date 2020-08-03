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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، إن مدينة الدمام سجلت أعلى درجة حرارة في العالم أمس بـ 50 م خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر، جاءت الأحساء في المرتبة الثانية مسجلة درجة حرارة 49.8 م.حالة الطقس الأرصاد
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 08:33 AM
قال: خلال الـ 24 ساعة الماضية وتلتها الأحساء مسجلة درجة 49.8 م
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، إن مدينة الدمام سجلت أعلى درجة حرارة في العالم أمس بـ 50 م خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر، جاءت الأحساء في المرتبة الثانية مسجلة درجة حرارة 49.8 م.
، بـ 50 مئوية.. المسند: الدمام تسجل أعلى حرارة في العالم أمس ،
المصدر : الخليج 365
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