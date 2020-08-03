محمد بن مسعود - الدمام - الأمانة: المتنقلة والثابتة وبإشراف مراقبين صحيين وبيطريين استقبلت مسالخ مدينة الرياض ٩١٤١٥ أضحية خلال 48 ساعة. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بإشراف مراقبين صحيين وأطباء بيطريين.. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ #أمانة_منطقة_الرياض المتنقلة والثابتة خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية.أمانة الرياض الرياض 03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 08:33 AM الأمانة: المتنقلة والثابتة وبإشراف مراقبين صحيين وبيطريين Advertisements خلال 48 ساعة .. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ الرياض خلال 48 ساعة .. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ الرياض استقبلت مسالخ مدينة الرياض ٩١٤١٥ أضحية خلال 48 ساعة. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بإشراف مراقبين صحيين وأطباء بيطريين.. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ #أمانة_منطقة_الرياض المتنقلة والثابتة خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية. الكلمات المفتاحية ، خلال 48 ساعة .. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ الرياض ،

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