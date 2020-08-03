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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق: (حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 16- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 08:19 AM
تنشط الرياح السطحية على حائل والقصيم والرياض والمدينة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق: (حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 16- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، طقس الاثنين: أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة ،
المصدر : الخليج 365
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