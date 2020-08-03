شكرا لمتابعة خبر عن مشهد مؤثر لخشوع رجل وتضرعه تحت الأمطار الغزيرة بالمسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثق مقطع فيديو، جلوس شخص تحت الأمطار الغزيرة التي شهدتها ساحات المسجد النبوي بالمدينة المنورة. وثق مقطع فيديو، جلوس شخص تحت الأمطار الغزيرة التي شهدتها ساحات المسجد النبوي بالمدينة المنورة. وظل الشخص يدعو بخشوع تحت زخات المطر، جالسًا على الأرض بساحة المسجد. وتشهد المدينة منذ ما يزيد على أسبوع أمطارًا غزيرة متفاوتة أثرت على معظم القرى والمراكز التابعة لها.

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