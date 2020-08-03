شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني استمرار حالة رَهْو المطرية اليوم الأثنين وليلة الثلاثاء على أجزاء من مناطق مكة، والمدينة، وجازان، وعسير، والباحة ونجران، وجنوب غرب منطقة الرياض، وغرب القصيم.
وأوضح الحصيني أن الأمطار المتوقعة من خفيفة لغزيرة ورياح متفاوتة السرعة على معظم المناطق.
وأشار إلى أنه بداية من غد الثلاثاء، متوقع أن يخف الحر من4 إلى 6 درجات على معظم المناطق لتكون الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.