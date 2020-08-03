شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني استمرار حالة رَهْو المطرية اليوم الأثنين وليلة الثلاثاء على أجزاء من مناطق مكة، والمدينة، وجازان، وعسير، والباحة ونجران، وجنوب غرب منطقة الرياض، وغرب القصيم.

وأوضح الحصيني أن الأمطار المتوقعة من خفيفة لغزيرة ورياح متفاوتة السرعة على معظم المناطق.

وأشار إلى أنه بداية من غد الثلاثاء، متوقع أن يخف الحر من4 إلى 6 درجات على معظم المناطق لتكون الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة.