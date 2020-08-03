شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الصحة لمصابي الحساسية: " احمل حقنة الأدرينالين في كل مكان " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نصحت وزارة الصحة، من يعانون من الحساسية المُفرطة بأخذ حقنة الأدرينالين في كل مكان يذهبون إليه.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو توعوي، أوضحت خلاله أن أعراض الحساسية تشمل تورم الشفاه أو اللسان أو الحلق، وتورم الوجه أو العينين، وصعوبة التحدث والتنفس، وفقدان الوعي، والطفح الجلدي، وآلام في البطن.

وأشارت إلى أهمية استخدام الحقنة بشكل صحيح، مع إمكانية استخدام جرعة ثانية بعد خمس دقائق في حال عدم التحسن، إلى جانب سرعة مراجعة الطوارئ بعد الحصول على الجرعات.