شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن الدمام، تصدرت أمس الأحد، أعلى درجة حرارة في العالم.

ونشر المسند بيانًا بالمناطق الأعلى حرارة أمس، وجاءت الدمام الأعلى حرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة 50 درجة يليها الأحساء 49 درجة.

وتوقع المسند اليوم الاثنين، أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة.