مطالب بضبط شاب يتصيد القاصرات للتحرش بهن لفظيًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت فتاة قاصر عمرها 14 عامًا، رسالة أحد الأشخاص لها ويُدعى " الشهري " والتي كشفت خلالها عن تعرضها للتحرش اللفظي.
وتم رصد عدة رسائل لنفس حساب الشاب، والذي تبين أنه يقوم بالتحرش لفظيًا بالفتيات القاصرات من خلال الرسائل الخاصة.
وتصدر وسم " المتحرش بالقواصر الشهري " قائمة الأكثر تداولا بالمملكة، وسط مطالبات للجهات المسؤولة بضبط صاحب الحساب، ومحاسبته على فعلته.
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