شكرا لمتابعة خبر عن مطالب بضبط شاب يتصيد القاصرات للتحرش بهن لفظيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت فتاة قاصر عمرها 14 عامًا، رسالة أحد الأشخاص لها ويُدعى " الشهري " والتي كشفت خلالها عن تعرضها للتحرش اللفظي.

وتم رصد عدة رسائل لنفس حساب الشاب، والذي تبين أنه يقوم بالتحرش لفظيًا بالفتيات القاصرات من خلال الرسائل الخاصة.

وتصدر وسم " المتحرش بالقواصر الشهري " قائمة الأكثر تداولا بالمملكة، وسط مطالبات للجهات المسؤولة بضبط صاحب الحساب، ومحاسبته على فعلته.