شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل تركي الحمد على شخص لاحظ عدم رفعه " السبابة " أثناء التشهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الكاتب تركي الحمد، على نبأ أن العلماء تمكنوا من زراعة أول قلب صناعي، فيما اختلفوا في كيفية تحريك السبابة أثناء التشهد.

وتضمن تعليق الحمد، رواية موقف حدث معه أثناء صلاة الجمعة، قائلا: " أذكر ذات مرة أنني كنت أصلي الجمعة في أحد المساجد، وبعد أن قضيت الصلاة، نظر إلي من كان بجانبي وهزني قائلا: لقد لفت نظري انك لا تحرك سبابتك عند التشهد، وهذا لا يجوز".

وتابع: " فقلت له بهدوء، رغم الغيظ الذي يعتمل في داخلي: وهل تركت خشوعك في الصلاة لتراقب سبابتي؟..فنظر إلي غاضبا، ثم نهض ومضى " .