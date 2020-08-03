إبراهيم الجاسم مؤسس هنقرستيشن و حربه مع الألمان !!

︎

.



دارت كثير من الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب فصل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هنقرستيشن»، التي استحوذت عليها شركة «دليفري هيرو العالمية».

فقد أعلن الموقع عن إقالة عدد من المدراء، شملت المؤسس المشارك لهنقرستيشن والرئيس التنفيذي «إبراهيم الجاسم»، لأسباب غير معلومة حتى اليوم.

تصاعدت الخلافات في الآونة الأخيرة بين الشركة الألمانية والإدارة السعودية، مما حال الطرفين لاتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

فشركة دليفري هيرو تدعي أنه تم استخدام مواردها لتأسيس شركات توصيل أخرى، في حين أن هناك أقوال تفند هذه الشائعات. فما قصة هذه الخلافات؟ وهل لا تزال هنقرستيشن تحتفظ بموقعها في ملعب تطبيقات التوصيل؟

إبراهيم الجاسم هو المؤسس والمدير التنفيذي السابق لشركة هنقرستيشن، وعضو مجلس القيادة العالمي في شركة دليفري هيرو الألمانية، وعضو مجلس إدارة «شركة جمال الجاسم وأولاده للتجارة والمقاولات». أسس في عام 2012 أول منصة تعمل في توصيل خدمات الطعام عبر الإنترنت، والتي نالت شهرتها لتصبح أحد أهم شركات التوصيل في السعودية والشرق الأوسط.

يتحدث إبراهيم الجاسم في هذه الحلقة عن أبرز المشاكل والتحديات التي واجهته في دخول عالم التجارة الإلكترونية، وعن مستقبل هذا القطاع وفرص رواد الأعمال للدخول إلى هذا السوق، وأخلاقيات التنافس والخط الفاصل بين الاستثمارات وأمانة الشركاء.



