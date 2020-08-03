︎ .

تداول المغرودن مقطع فيديو لشيخ يقوم ببث مباشر للمتابعين و لكن سؤال أحد المتابعين سبب له حالة عصبية مباشرة أعتبرها الكثير مضحكة ????





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ مسوي بث للمتابعين و زعله واحد و عصب ???? لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.