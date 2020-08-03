حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاة العشاء بعد إتمام مناسكهم

عقب طواف الوداع..
أدى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، صلاة العشاء في أجواء إيمانية، عقب إتمامهم طواف الوداع في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، ثاني أيام التشريق.
وأكمل حجاج بيت الله الحرام مناسك حجهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إضافةً إلى الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.
يُذكر أن حج هذا العام جرى في ظروف استثنائية واحترازية خاصة، حفاظًا على سلامة الحجاج وحرصًا على عدم انتشار فيروس «كورونا المستجد».
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