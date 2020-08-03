السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



سول 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 14 الفا و 389 حالة بينما استقر عدد الوفيات عند 301 حالة.

وذكرت إن 20 حالة جديدة جاءت من الخارج في حين أن باقي الحالات كانت بسبب الانتقال المحلي للعدوى.

// انتهى //

06:19ت م

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سول 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما ينخفض عدد المرضى المصابين محليا.وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 14 الفا و 389 حالة بينما استقر عدد الوفيات عند 301 حالة.وذكرت إن 20 حالة جديدة جاءت من الخارج في حين أن باقي الحالات كانت بسبب الانتقال المحلي للعدوى.// انتهى //06:19ت م0004

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