، خلفًا للشهري.. اتحاد القدم يعيِّن الجهني رئيسًا للجنة الاحتراف حتى إشعار آخر ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم معيض الشهري، رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتذاره عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة نظرًا لظروفه الخاصة.

من جانبه قدَّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر المسحل شكره وتقديره للشهري مثمنًا جهوده التي بذلها في الفترة السابقة، ومتمنيًا له التوفيق في مسيرته الحالية عضوًا في المجلس.

كما قرر مجلس الإدارة تكليف عضو اللجنة الحالي جابر بن سعد الجهني رئيسًا للجنة حتى إشعار آخر.

ويُعتبر الجهني حاصلاً على بكالوريوس القانون من جامعة الملك عبدالعزيز مع مرتبة الشرف الأولى، وشارك في العديد من الدورات في القانون.

وعمل الجهني مستشارًا قانونيًّا في رابطة الدوري السعودي للمحترفين في فترة سابقة.الاتحاد السعودي لكرة القدم