شكرا لمتابعة خبر عن مواطن فقد زوجته وابنته بسبب جدار وسط الطريق: " من سيتحمل المسؤولية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

فقد مواطن في أبحر الشمالية بجدة، زوجته وابنته في حادث تصادم مروع بجدار تم بناؤه وسط الطريق، دون أي تحذيرات للمارة.

ووثق المواطن مقطع فيديو، أظهر خلاله الطريق الذي تعرضت فيه أسرته للحادث، قائلا: " أسرتي راحت في الجدار هذا، بنتي 19 سنة وأم عيالي 42 سنة توفوا في الموقع هذا وولدي بين الحياة والموت في المستشفى " .

وتساءل المواطن كيف تم بناء هذا الجدار وسط الطريق، ومن سيتحمل مسؤولية الحادث، مشيرًا إلى أنهم تفاجأوا بوجود الجدار، وأن الحواجز والإشارات التنبيهية التي تم وضعها في الطريق تمت بعد وقوع الحادث.