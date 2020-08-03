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شكرا لمتابعة خبر عن انتهاء مناسك الحج الاستثنائي والإصابات " صفر " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أدى 10 آلاف حاج، طواف الوداع، وسط تطبيق إجراءات التباعد المكاني بين كل حاج وآخر.
وانتهى أصغر حج في التاريخ بدون أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الحجاج.
ولم تُسجل أي إصابات بأمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ.
وأوضحت وزارة الصحة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.
وحرصت المملكة على تأمين موسم الحج بإجراءات صحية احترازية على أعلى مستوى، ووظفت أحدث تكنولوجيا في العالم للعبور بالحجاج إلى بر الأمان.
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