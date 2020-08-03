الدفاع المدني ينقذ مواطنين من سيول المجاردة

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):نجحت فرق الدفاع المدني والدوريات الأمنية في محافظة المجاردة بعسير، في إنقاذ مواطنين من سيول وادي خاط أثناء عبورهما الوادي.
وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، قد دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها.
وشددت المديرية على عدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.
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