السعودية اليوم / المكسيك تسجل 4853 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 12ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم الأحد تسجيل 4853 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

03:38ت م

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مكسيكو سيتي 12ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم الأحد تسجيل 4853 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 274 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 439046 حالة والوفاة إلى 47746.وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //03:38ت م0168

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