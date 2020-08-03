

رام الله 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 2 أغسطس 2020 م واس

رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي برسالة الاحتجاج التي قدمها 16 سفيراً أوروبياً إلى المحتل الإسرائيلي،التي عبروا فيها عن قلقهم الكبير بخصوص الحديث عن البناء في منطقة "E1".

وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن هذه الخطوة يجب أن يتبعها تبني قرارات وخطوات فاعلة وجادة على أرض الواقع من قبل الاتحاد الأوروبي، وحكومات الدول الخمس عشرة الموقعة على الرسالة وهي (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، أيرلندا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، السويد).

ولفتت عشراوي الانتباه إلى أهمية العمل على ردع المحتل ورفع الغطاء عنه، ووقف انتهاكاته المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان عدم إفلاته من العقاب، وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار والإدانة التي شجعته على مواصلة ضمه الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

// انتهى //

03:35ت م

0167





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / عشراوي ترحب برسالة السفراء الأوروبيين التي عبروا فيها عن قلقهم من البناء في منطقة "E 1" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.