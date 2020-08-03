

تونس 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

أحبط حرس الحدود البحري التونسي ثلاثة عمليات هجرة غير شرعية نحو إيطاليا كانت قد انطلقت من سواحل مدنتي سوسة ونابل.

وأفادت مصادر أمنية تونسية انه تم خلال العملية حجز ثلاثة زوارق بحرية وثلاثة محركات بحرية تابعة للمهاجرين غير الشرعيين اللذين تبين أن من بينهم مطلوبون لدى العدالة.

// انتهى//

02:55ت م

0165





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إحباط ثلاث عمليات هجرة غير شرعية شرق تونس وإيقاف 37 مهاجراغير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.