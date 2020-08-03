

الرياض 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي محافظي محافظات مأرب وأبين والضالع وحجة اليمنية، وباقي المحافظات اليمنية المتضررة من الأمطار والسيول، بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لإغاثة المتضررين والنازحين وساكني الخيام لتجاوز تبعات آثار الأمطار والسيول التي تشهدها اليمن حالياً.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن الرئيس اليمني شدد خلال اتصالاته بالمحافظين، على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية المعنية بالإغاثة والإنقاذ والحصر والمواساة لكل الضحايا، وحصر الأضرار المترتبة على ذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجنة اليمنية العليا للطوارئ.

وناشد الرئيس هادي مختلف المنظمات والجهات المعنية في الداخل والخارج على تقديم المساندة والدعم المأمول.

// انتهى //

01:43ت م

0160





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس اليمني يوجه بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لإغاثة المتضررين والنازحين جراء الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.