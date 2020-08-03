السعودية اليوم / تونس تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 9 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1561 حالة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 وفاة.

// انتهى //

00:25ت م

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تونس 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1561 حالة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 وفاة.// انتهى //00:25ت م0158

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