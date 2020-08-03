السعودية اليوم / بلدية القطيف ترفع أكثر من ١٤ ألف م٣ من النفايات والأنقاض خلال ثلاثة أسابيع



الدمام 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

رفعت بلدية محافظة القطيف ١٤٧٥٨م٣ من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر التي تترك في الساحات والطرق في الأحياء، وذلك خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن البلدية تعمل على تكثيف أعمال النظافة والرش والتطهير، ونقل الأنقاض والنفايات، ورفع السيارات التالفة والمهملة، وذلك ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري من الطرق والشوارع والساحات، حيث تقوم فرق البلدية يوميا بجولاتها في الأحياء السكنية لرفع النفايات والأنقاض، ونقلها من المدن والقرى إلى المردم الصحي.

وبين أن البلدية قامت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية برفع ١٤٧٥٨م٣ من الأنقاض والنفايات الصلبة، شملت النفايات ذات الحجم الكبير من مخلفات الأشجار والأثاث والأنقاض ومخلفات البناء والحفريات، وألزمت ثلاثة مقاولين مخالفين برفع ٣٠٠٠م³ من الأنقاض بعد ضبطهم برمي الأنقاض في عدة أماكن.

وأشار المهندس الحسيني إلى أن أعمال النظافة في المحافظة تشمل النظافة العامة وتفريغ حاويات النفايات والتقاط وتجميع النفايات والكنس اليدوي، ونظافة الأسواق، بالإضافة إلى جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث والأشجار، ونظافة الحدائق العامة والمنتزهات والواجهات البحرية، ونظافة وصيانة دورات المياه العامة، وغسيل حاويات النفايات ونظافة الشواطئ، ومسح وتسوية الساحات في المناطق المختلفة، ومكافحة الحيوانات الضالة والقوارض والحشرات ومعالجة التجمعات المائية.

ونوه بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للتعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظة عبر رقم الطوارئ (940) وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.

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23:50ت م

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