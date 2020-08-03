السعودية اليوم / رئيس وزراء كوسوفا يعلن إصابته بفيروس كورونا



بريشتينا 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 2 أغسطس 2020 م واس

أعلن رئيس وزراء كوسوفو عبدالله هوتي اليوم إصابته بفيروس

وأضاف هوتي على فيسبوك "ليس لدي أعراض باستثناء سعال خفيف".

وسجلت كوسوفا حوالي تسع آلاف إصابة و 249 وفاة بكورونا منذ منتصف مارس، منذ الإعلان عن الحالات الأولى في البلاد.

// انتهى //

23:47ت م

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بريشتينا 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 2 أغسطس 2020 م واسأعلن رئيس وزراء كوسوفو عبدالله هوتي اليوم إصابته بفيروس كورونا ، وقال إنه سيعزل نفسه منزلياً لمدة أسبوعين.وأضاف هوتي على فيسبوك "ليس لدي أعراض باستثناء سعال خفيف".وسجلت كوسوفا حوالي تسع آلاف إصابة و 249 وفاة بكورونا منذ منتصف مارس، منذ الإعلان عن الحالات الأولى في البلاد.// انتهى //23:47ت م0152

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