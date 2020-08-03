شكرا لقرائتكم خبر عن 600 ريال لثلاجة الروبيان.. وتوقعات بتراجع الأسعار خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

وصف صيادون حصيلة الجولة الأولى لموسم الروبيان خلال الـ48 ساعة الماضية، والتي تراوحت بين 15- 30 ثلاجة «32 كجم» «500 - 950 كجم»، للمركب الواحد بـ «الجيدة»، فيما تباينت حصيلة الطراد بين 10 - 12 ثلاجة «300 - 400 كجم» بأسعار تصل إلى 600 ريال، وتوقعوا ارتفاع الكميات خلال الأيام الثلاثة القادمة، خصوصًا أن غالبية المراكب ستعود محمّلة بحصيلة وافرة من الروبيان، مما ينعكس على القيمة السوقية بصورة مباشرة.

نافذة اقتصادية

وتصل إلى أسواق المنطقة عبر المئات من القوارب والمراكب خلال الموسم مئات الأطنان من الروبيان، مما يجعلها نافذة اقتصادية ووجهة للمتسوقين والتجار محليًا وإقليميًا. ويُعد نشاط أسواق الأسماك والروبيان في محافظة القطيف خاصة وفي الشرقية على وجه العموم هو الأكبر على مستوى دول الخليج العربي، ويغذي الأسواق داخل المملكة وخارجها.

مصائد بعيدة

وقال ممثل جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية رضا الفردان، إن المراكب التي عادت للمرافئ لا تتجاوز 10% من إجمالي المراكب التي اتجهت منذ الجمعة الماضية، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من المراكب سيعود للمرافئ اليوم الإثنين، فيما سيبقى بعض المراكب في عرض البحر إلى غد، خصوصًا بالنسبة للمراكب التي تبحر باتجاه المصائد البعيدة مثل منيفا، مبينًا أن غالبية المراكب تفضل الإبحار في المصائد القريبة في الجولة الأولى، والتي لا تبعد «60 - 90» دقيقة عن المرافئ، مضيفًا إن المصائد القريبة تكون وافرة بأسراب الروبيان في بداية الموسم.

قراءة دقيقة

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بدوره، أوضح الصياد عيسى الصويتي أن تزامن انطلاقة موسم الروبيان مع عيد الأضحى ساهم في تأجيل عودة غالبية المراكب إلى المرافئ، نظرًا لإغلاق الأسواق في اليومين الأول والثاني للعيد، مشيرًا إلى أن الأسواق استقبلت أمس «الأحد» كميات كبيرة من الروبيان، وتمثل حصيلة صيد 48 ساعة، مضيفًا إن الأيام القادمة ستكشف القراءة الدقيقة للموسم الحالي، وأن البيانات المتوافرة تشير إلى أن الموسم الحالي أفضل من الموسم الماضي، مقدرًا حصيلة المراكب في الجولة الأولى بنحو 15 - 30 ثلاجة، فيما الطرادات تتراوح بين 10 - 12 ثلاجة، موضحًا أن كمية المعروض في اليوم الأول من موسم الروبيان جيدة، متوقعًا ارتفاع الكميات خلال الأيام الثلاثة القادمة، خصوصًا أن غالبية المراكب ستعود محمّلة بحصيلة وافرة من الروبيان، مما ينعكس على القيمة السوقية بصورة مباشرة.

زيادة المعروض

وذكر البائع محمد المحيشي أن سوق الأسماك المركزي بالجملة استقبل في اليوم الأول لموسم الروبيان أكثر من 400 ثلاجة، مضيفًا إن غالبية المعروض من الحجم الوسط والصغير، مرجعًا ذلك لكون تلك النوعية من الأحجام تظهر بفترة الصيف، فيما تظهر الأحجام الكبيرة مع تراجع درجات الحرارة، مؤكدًا أن الأسعار في اليوم الأول تراوحت بين 400 - 600 ريال للثلاجة، لافتًا إلى أن الحجم الصغير يتراوح بين 350 - 400 ريال، فيما سعر الحجم الوسط بين 550 - 600 ريال، موضحًا أن كمية الروبيان في المزاد الأول لموسم الروبيان جيدة بالقياس إلى الموسم الماضي، متوقعًا أن تشهد الأسعار في الأيام القادمة تراجعًا مع ارتفاع المعروض بمجرد عودة غالبية المراكب بعد انتهاء الجولة الأولى.

مراكب مرخصة

من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن عدد المراكب المرخصة لصيد الروبيان العام الجاري بلغ «٥٧٣ لنشًا»، وحوالي «١٤٧٧ طرادًا» يمكنها ممارسة الصيد دون الحصول على ترخيص؛ كونها لا تستخدم المعدات الثقيلة كشباك الجر والأوناش التي تستخدم في رفعها.