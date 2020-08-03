شكرا لقرائتكم خبر عن قائد منشأة الجمرات: تنظيم أمني عال لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أدت كافة القطاعات الأمنية والصحية والخدمية، دورها في حج هذا العام الاستثنائي، وسط تناغم كبير بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وأكد قائد منشأة الجمرات العميد عبدالرحمن القحطاني، أن الترتيبات والتنظيمات التي تنفذها رئاسة أمن الدولة في منشأة الجمرات، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، في حج العام الحالي، تأتي ضمن جهود أمنية وخدمية كبيرة تبذل لتوفير كل ما يسهم في تقديم أفضل الخدمات، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية لسلامة حجاج بيت الله الحرام.

ترتيب وتنظيم

وأشار إلى أن منشأة الجمرات جهزت في استقبال حجاج بيت الله العتيق، من خلال الدورين الأرضي والثالث في المنشأة، بعد ترتيب وتنظيم وتنسيق من جميع الأجهزة الأمنية والصحية والخدمية لجهودها الرامية لتقديم أفضل الخدمات، وتسهيل أداء الحجاج لرمي الجمرات بكل يسر وسهولة، وفي أسرع وقت ممكن.

خطط وبرامج

وأكد العميد القحطاني، حرص الجميع على مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء رمي الجمرات، من ارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد المكاني، وضبط آلية دخول الحجاج إلى منشأة الجمرات، وخروجهم منها، وغيرها من الخطط والبرامج المعدة لذلك، بما يحقق أمن الحجاج وسلامتهم، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة -أيدها الله-.

تنسيق ومتابعة

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وكان لمركز القيادة والسيطرة دور في تكامل هذه المنظومة، والتنسيق والمتابعة بين تلك القطاعات، ووثقت قرابة 6250 كاميرا، كافة الأحداث والطرق والممرات في المشاعر المقدسة والحرم المكي.

ويعني مركز القيادة والسيطرة بالدرجة الأولى، بإعطاء صورة لعموم القيادات الميدانية عما يحدث في الميدان، من خلال أشخاص مدربين من الأمن العام، محترفين في عملية التحكم ومراقبة الكاميرات التلفزيونية.

توجيه العمليات

ويعمل المركز على التوجيه العملياتي في مواقع المشاعر، والمنطقة المركزية في الحرم، وعلى مستوى العاصمة المقدسة؛ لتقديم صورة واضحة ودقيقة للعاملين في الميدان؛ للتعامل مع أي حدث كان جنائيا أو مروريا أو مشاة أو إنسانيا أو خدميا، وتقديم المساعدات بشكل فوري وسريع، إضافة إلى أداء أدواره التنسيقية المختلفة من خلال تواصله مع جميع الجهات الأمنية والعسكرية والوزارات والهيئات الحكومية والأهلية.

أحدث التقنيات

وأكد مساعد قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج العميد سعد الدوسري، أن المركز يحوي أحدث التقنيات المتطورة، ووحدات المراقبة التلفزيونية، ومسرح العمليات، والإحصاء والتقارير، والخطط الحديثة، وإدارة البلاغات المنسجمة مع تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويديره كوادر بشرية مؤهلة؛ لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية والإنسانية.