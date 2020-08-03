شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط تشكيل عصابي ارتكب 250 سرقة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الرياض القبض على تشكيل عصابي مكون من «7» وافدين من الجنسيتين البنجلاديشية والباكستانية، ثبت تورطهم بارتكاب «250» حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية تقدر قيمتها بمبلغ «3.750.000» ريال، من مواقع تابعة لشركة الكهرباء في أحياء «الصحافة، العليا، الملز، المعذر، منفوحة، العزيزية، الشفاء، ديراب، المنار، النظيم، النسيم، الروضة، الحمراء»، والعثور على جزء من المسروقات مخبأ في استراحة بحي الرمال تم تسليمه للشركة.

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم أدوات حادة وصلبة استخدمت في تنفيذ جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.