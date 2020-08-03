شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط تشكيل عصابي ارتكب 250 سرقة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم أدوات حادة وصلبة استخدمت في تنفيذ جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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