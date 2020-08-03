شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهنئة أمير الكويت ونائبه بنجاح «حج 41» والان نبدء بالتفاصيل

أعرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت عن تهاني صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بالنجاح الكبير الذي تحقق لموسم حج هذا العام 1441هـ، بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي سخرت واستنفرت جل طاقاتها وإمكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام بكل تفان وإخلاص، لاسيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تبذلها القطاعات كافة للحفاظ على سلامة وصحة الحجيج.

وسأل سموه في برقية تهنئة بعثها لخادم الحرمين الشريفين، الباري -جل وعلا- أن ينعم على المملكة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت برقية تهنئة مماثلة.

ومن جهة أخرى هنأ مفتي جمهورية مصر العربية د. شوقي علام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله»، على نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا، سائلا المولى -عز وجل- أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

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كما هنأ د. شوقي، في بيان أمس، حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي على نجاح موسم حج هذا العام وخدمة ضيوف الرحمن، وحرص المملكة على إقامة فريضة الحج وشعائره رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل انتشار جائحة كورونا، وتنظيمه بهذه الصورة المشرفة.

وقال: إن مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظرا للمجهودات التي بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كافة أشكال المساعدة لضيوف الرحمن، حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام في ظل توفير كافة الخدمات الطبية ووسائل التعقيم اللازمة لضيوف الرحمن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة رغم الظروف الاستثنائية وانتشار جائحة كورونا.

وأكد أن نجاح موسم الحج جاء بفضل التنظيم الناجح للحج والخدمات والمجهودات الكبيرة التي تقدمها المملكة للحجيج رغم ما يعانيه العالم من انتشار جائحة كورونا، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح موسم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام.